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الحكومة: السكك الحديدية منذ سنوات طويلة لا تحظى بأي رعاية (فيديو)

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الحكومة: السكك الحديدية منذ سنوات طويلة لا تحظى بأي رعاية (فيديو) الحكومة: السكك الحديدية منذ سنوات طويلة لا تحظى بأي رعاية (فيديو)

التحرير

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قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك خطة لتطوير السكك الحديدية، وتم الإعلان مؤخرًا عن تعاقدات ضخمة مع شركات أجنبية لتوريد قطارات وعربات قطارات جديدة ضمن هذه الخطة.

وتابع سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الجمعة: «حادث الإسكندرية يستدعي التحقيق، وتشكيل لجنة تشارك فيها وزارة النقل، والتي بدأت عملها بشكل فوري».

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وتابع متحدث ، أن السكك الحديدية منذ سنوات طويلة لا تحظى بأي رعاية، والحكومة تبذل جهود كبير لتطوير هذا المرفق.

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التحرير

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