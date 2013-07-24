سوالف النجوم في حفل "سيدتي" الخيري

اجتمع الفنانون يوسف العماني، وديانا كرزون، وحسام كامل والكوري وانهو تشونغ على طاولة واحدة في حفل "سيدتي" الخيري، الذي أقيم أول أمس في فندق أتلانتس النخلة، ودار الحديث بينهم حول "الريجيم" واستغلال رمضان في تناول الوجبات الصحية، حيث فقدت ديانا كرزون في الفترة الأخيرة، بضعة كيلوغرامات من وزنها، وبهذه المناسبة قال يوسف لديانا أنا فقدت 15 كيلو غراماً من وزني قبل رمضان، والآن أستغل الصيام، وأتناول وجبات خفيفة. فيما قال حسام كامل: أواظب على النادي الصحي، وأخفف من تناول الوجبات بكميات كبيرة، فعلقت ديانا: رمضان فرصة جيدة لتنظيم المعدة، وأهم شيء تناول سحور خفيف. فقال وانهو تشونغ "ضاحكاً" بما أنني أمثل العديد من الماركات، فيستلزم مني الحفاظ على شكلي ولياقتي البدنية. وعلى كل طاولة اجتمع مجموعة من الفنانين والإعلاميين، ودارت الأحاديث بينهم حول مسلسلات رمضان خاصة مسلسل "آسيا" وأجمعوا على أنه يحمل شيئاً من الغموض والتشويق. وعن برنامج "رامز عنخ آمون" الذي يفتعل المقالب في الفنانين، البعض منهم قال: "لو كنت في مثل هذا الموقف لتوقف قلبي" وهكذا كانت السوالف.