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الأخبار المتوقعة ليوم السبت 12 أغسطس 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 12 أغسطس 2017

07:44 ص السبت 12 أغسطس 2017

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 12 أغسطس 2017

القاهرة- (أ ش أ):

القاهرة.. يغادر أول فوج لحجاج الجمعيات مطار القاهرة إلى المدينة المنورة ويضم الفوج 750 حاجا من محافظتي الجيزة وبورسعيد وستتوالى الأفواج في السفر تباعا حتى يوم 25 أغسطس الجاري.

القاهرة.. تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مكاتب البريد كراسات الشروط لوحدات الإسكان الاجتماعى التى أعلنت عن طرحها بالمحافظات والمدن الجديدة بنظام التمليك.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا ومشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.

القاهرة.. تنظر محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

دمياط.. يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المعسكر التدريبي للأئمة بمدينة رأس البر، والذي يشارك فيه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتُعقد الدورة الأولى لنحو 150 إماما ومفتشا وقيادة.

بيروت.. يبدأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري زيارة إلى دولة الكويت، تأتي في إطار حرص لبنان على تمتين العلاقات مع الكويت، وشجبه أي تدخل في الشئون الداخلية لأي بلد عربي بحسب ميثاق الجامعة العربية.

 

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