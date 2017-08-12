مصراوي Masrawy

انطلاق "ماراثون" امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة اليوم 05:47 ص السبت 12 أغسطس 2017

(مصراوي):ينطلق ماراثون امتحانات الدوري الثاني لطلاب الثانوية العامة اليوم السبت، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية في الساعة التاسعة صباحًا.ويؤدي نحو 132.562 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية في 300 لجنة سير على مستوى الجمهورية على أن ينهي الطلاب كافة الامتحانات 22 أغسطس الجاري، ويؤدي الطلاب الأحد امتحان اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد.وأنهت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتواصل مع جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وكذلك التواصل مع الجهات الأمنية المختصة لمتابعة الامتحانات ورصد التجاوزات والمخالفات، ويؤدي طلاب المؤسسات العقابية امتحانات الدور الثاني في 4 لجان بالسجون بالإضافة إلى لجنة مرضية بمستشفى 57357.من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عدد لجان السير بقطاع القاهرة بلغ 101 لجنة سير امتحان و51 لجنة بقطاع الإسكندرية و77لجنة بقطاع المنصورة، و71 لجنة سير بقطاع أسيوط.وأضاف أن عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالدور الثاني بلغ (132.562) طالب وطالبة بالإضافة إلى الطلاب الذين تمت الموافقة لهم لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية طبقا للقرار الوزاري رقم (238) لسنة 2008 وتعديلاته.قال خالد عبدالحكم، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمت مراعاة وضع المواد ذات العدد الأكبر من الطلاب الممتحنين في الأيام الأولى وتأخير المواد ذات العدد الأقل، مؤكدا أن الامتحان سيكون بنفس نظام الدور الأول وهو ورقة واحدة للأسئلة والأجوبة والمعروفة إعلاميًا بنظام البوكليت.وأضاف أن امتحانات الدور الثاني تخضع لجميع المعايير التي تم تطبيقها على امتحانات الدور الأول، من حيث مواصفات الورقة الامتحانية والنماذج الأربعة لكراسة الامتحان، موضحًا أنه لا يمكن تغيير أي إجراء من هذه الإجراءات وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب حيث سيخضعون جميعهم لتنسيق موحد للجامعات.وبالنسبة لجدول الامتحانات فيبدأ السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد يوم الأحد 13 أغسطس، واللغة الأجنبية الأولى يوم الإثنين 14 أغسطس، والفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 15 أغسطس، والرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» يوم الأربعاء 16 أغسطس، والأحياء والجغرافيا والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" يوم الخميس 17 أغسطس.أما يوم السبت 19 أغسطس فسيمتحن الطلاب مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، ويوم الأحد 20 أغسطس سيمتحن الطلاب الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، ويوم الاثنين 21 أغسطس سيمتحن الطلاب الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق، أما آخر يوم وهو الثلاثاء الموافق 22 أغسطس سيمتحن الطلاب مادتي التربية الوطنية والإحصاء.يذكر أن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2016 / 2017 بلغت 72.4% بينما بلغت في العام الدراسي الماضي 75.7%.

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