زيارات حكومة للمصابين في حادث «قطاري الإسكندرية».. واستمرار رفع الأنقاض

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• وزيرا التنمية المحلية والنقل ومحافظ الإسكندرية يتفقدون مصابي حادث تصادم القطارين

• استمرار رفع آثار الحادث بالأوناش بمشاركة الجيش.. والنيابة: التصادم نتيجة الإشارة

تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مصابي حادث تصادم قطاري عزبة الشيخ بمنطقة خورشيد التابعة لحي المنتزة أول، للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية، والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن المحافظ والوزيران على جميع المصابين المتواجدين بالمستشفيات، وشددوا على جميع المسئولين والفريق الطبي المتابع لحالات المصابين بضرورة التواجد على مدار ال ٢٤ ساعة، لحين امتثالهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفى.

يذكر أنه تم نقل المصابين إلي عدة مستشفيات هي الميري وسموحة الجامعي والشرطة ورأس التين العام، وجمال عبد الناصر ومستشفي الإيطالي ومستشفي الجمهورية.

وأشار المحافظ، إلى أن العديد من الحالات هي إصابات كدمات نتيجة تصادم القطارين، مؤكدا أنه تم إعداد فريق طبي متكامل من العظام والجراحة العامة والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، ومتواجدين بشكل دائم على مدار ٢٤ ساعة، كما كلف مسئولي صحة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات المتواجد بها المصابين. موضحا أن عدد المصابين في هذا الحادث الأليم ١٦٧ شخصا منهم ٣٤ تلقوا العلاج اللازم، وخروجوا من المستشفيات، ومتبقي ١٣٣ آخرين.

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وقامت أوناش من القوات المسلحة وشركة بتروجيت والمقاولين العرب، برفع عربات القطار المهشمة، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، كما تم الدفع بعدد ٦ محولات كهربائية من شركة الكهرباء والمنطقة الشمالية لإنارة الموقع واستكمال كافة الأعمال.

وأكد سلطان أنه تم فتح باب التحقيقات بواسطة النيابة العامة وتشكيل لجنة من هيئة السكة الحديد والنقل والجهات المختصة لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم، مشيرا إلي أن المؤشرات الأولوية للحادث جاءت نتيجة تصادم قطار متحرك في قطار آخر متوقف بناء علي الإشارة.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت أن القطار "13 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية" اصطدم الساعة 2.15 عصرا بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة اصطدام قطار 13 بمؤخرة قطار 571، سقط جرار القطار الأول وعربتان من مؤخرة القطار الأخير، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.