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خبير طريق يقترح حلولًا لأزمة السكك الحديدية.. ويؤكد: وزير النقل مُقصر

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خبير طريق يقترح حلولًا لأزمة السكك الحديدية.. ويؤكد: وزير النقل مُقصر خبير طريق يقترح حلولًا لأزمة السكك الحديدية.. ويؤكد: وزير النقل مُقصر

التحرير

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قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور، إن مرفق السكك الحديدية في حالة يرثى لها سواء لنقل الركاب والبضائع، لافتًا إلى أن الهيئة تنقل ما لا يقل عن مليون مواطن يوميًا، موضحًا أن دور السكك الحديدية في نقل البضائع أصبح مُهملًا.

وأضاف مهدي، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد»، أن الدولة تتحرك على أكثر من محور لتطوير منظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة العاملين وتدريبهم وانتقاء الكوادر، خاصةً أن هناك 86 ألف موظف داخل الهيئة، بينهم 54 ألف موظف يعمل فعليًا والباقين في إجازات وخلافه.

وأوضح أنه «لا يوجد ما يمنع من الاستعانة ببعض الجهات الخاصة، وأن القطاع الخاص يمكن أن يدخل كشريك في إطار عملية نقل البضائع، خاصةً في ظل ارتفاع المحروقات يمكن منافسة النقل البري»، مؤكدًا أنه لا يجب إيقاف الرحلات لحين تطوير الهيئة بل يمكن تقليل أعداد الرحلات، مشيرًا إلى أن هناك 936 رحلة يوميًا للسكك الحديدية على مستوى الجمهورية لنقل الركاب.

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وتابع أن حادث قطاري الإسكندرية يُعد كارثيًا وجسيمًا، مشيرًا إلى أن نُظم الإدارة والتحكم في السكك الحديدية تعتمد على الإشارات التي تعمل 85% ميكانيكيًا معتمد على العنصر البشري والـ15% منها إلكتروني، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على 3  مشروعات لتحييد العنصر البشري من السكك الحديدية.

وأكد مهدي، أن وزير النقل مُقصر سياسيًا ويتحمل المسئولية السياسية، مطالبًا بدخول القطاع الخاص كشريك في نقل البضائع وهو ما سيُحدِث طفرة كبيرة، ورأى أن القوات المسلحة تتحمل أكثر مما يمكن أن تتحمله في القيام بأعمال القطاع المدني، وأن الرئيس يتعامل معها على أنها حكومة بديلة وتنفذ المهام بشكل أفضل وأسرع من القطاع المدني.

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التحرير

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