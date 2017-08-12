بالفيديو - رجل يكتسب طاقته من شحن جسده بالكهرباء "كأنه موبايل"

كتب - هشام عواض:

"بلد العجائب"، لم تحمل الهند هذا اللقب من فراغ بل لأنها تحوي العديد من الغرائب والعجائب التي تدهش الناس حول العالم، ومنها رجل يتغذى على الكهرباء.

بحسب موقع "odditycentral"، يمتلك "ناريش كومار"، قدرة عجيبة على استخدام جسمه كموصّل للكهرباء، ولم يقف عند هذا الحد بل أنه "يتغذى" على الكهرباء عندما يشعر بالجوع، ويضع الأسلاك التي تسري بها الكهرباء في فمه.

قال "كومار"، الذي يبلغ 42 عامًا، إنه اكتشف موهبته غير العادية هذه بالمصادفة، ومنذ ذلك الحين تعلم على استخدام جسمه كـ"سلك كهربائي" موصّل للتيار الكهربائي، وعمل في إصلاح الأغراض الكهربائية.

وفي البداية كان الناس يخافونه ويستعجبون من موهبته الغريبة إلا أنه مع الوقت استغلها في مساعدتهم، ومع الوقت أصبحت الكهرباء مصدر غذاء له تمده بالطاقة، مضيفًا "عندما أشعر بالجوع أضع سلك كهرباء عارٍ في فمي لمدة نصف ساعة حتى أشعر بالراحة، وأنا أحب هذا النوع من الطعام".

وأوضح الرجل الكهربائي، أنه يمسك الأجهزة الكهربائية، مثل الغسالات والتلفزيونات والثلاجات، بيداه العاريتن بكل سهولة وبدون أي ضرر.

وأكد "كومار"، أنه يعتقد أن الكهرباء جزء من جسده، لأنها تشكل 80% من جسده.