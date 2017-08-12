وفاة مستشار وزير النقل بعد مشاهدته ضحايا تصادم قطاري الإسكندرية

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تعرض المهندس مصطفى السيد، مستشار وزير النقل لشئون الصيانة بالسكة الحديد، لغيبوبة عقب مشاهدته ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية، مما أدى إلى وفاته.

وكان مستشار وزير النقل قد وصل موقع حادث التصادم، وأصيب بغيبوبة نُقل على إثرها للمستشفى، ثم توفي.

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جدير بالذكر أن قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية، اصطدم بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية، نتج عنه سقوط جرار الأول وعربتين من مؤخرة الثاني ما أدى لإصابة أكثر من 128 شخصًا، و42 قتيلاً حتى الآن.