أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وفاة مستشار وزير النقل بعد مشاهدته ضحايا تصادم قطاري الإسكندرية

Google+ Print
وفاة مستشار وزير النقل بعد مشاهدته ضحايا تصادم قطاري الإسكندرية وفاة مستشار وزير النقل بعد مشاهدته ضحايا تصادم قطاري الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعرض المهندس مصطفى السيد، مستشار وزير النقل لشئون الصيانة بالسكة الحديد، لغيبوبة عقب مشاهدته ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية، مما أدى إلى وفاته.

وكان مستشار وزير النقل قد وصل موقع حادث التصادم، وأصيب بغيبوبة نُقل على إثرها للمستشفى، ثم توفي.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية، اصطدم بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية، نتج عنه سقوط جرار الأول وعربتين من مؤخرة الثاني ما أدى لإصابة أكثر من 128 شخصًا، و42 قتيلاً حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)