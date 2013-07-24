نجوم الغناء يلتفون حول التنورة في حفل سحور روتانا

كعادتها السنوية، أقامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سحوراً رمضانياً في فندق "العنوان مارينا" دبي، ودعت إليه العديد من الفنانين، بحضور سالم الهندي، رئيس روتانا، ومحمد فهد الحارثي، رئيس تحرير مجلة "سيدتي"، وقف سالم الهندي، يستقبل المدعوين بنفسه على باب القاعة، ويلتقط معهم الصور التذكارية، وعند بدء الحفل تم استقبالهم برقصة المولوية "التنور".

حضر من النجوم رابح صقر، عبد الله الرويشد، عبد الله بالخير، فاطمة زهرة العين، الملحن إبراهيم جمعة، سعود أبو سلطان، يوسف العماني، وليد الشامي، بلقيس، منصور زايد، علي بن محمد.

وما جعل الحفل اكثر حميمية هي التحيات الحارة بين النجوم في لقاء اعتبروه استثنائياً، فهم لم يلتقوا ببعضهم البعض منذ فترة طويلة، ثم دارت النقاشات حول الانشغالات، وأسباب هذه القطيعة غير المقصودة، وحول رمضان والصيام والمسلسلات. العديد من الكواليس بين النجوم قريباً في مجلة "سيدتي"