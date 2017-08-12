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ارتفاع عداد ضحايا اشتباكات الثأر في قنا لـ7 وفيات و3 مصابين

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عداد ضحايا اشتباكات الثأر في قنا لـ7 وفيات و3 مصابين

01:42 ص السبت 12 أغسطس 2017

ارتفاع عداد ضحايا اشتباكات الثأر في قنا لـ7 وفيات و3 مصابين

قنا -عبدالرحمن القرشي:

أفاد مصدر أمني رفيع المستوي بأن إجمالي ضحايا الاشتباكات الثأرية بين عائلتي الطوايل والغنايم بمركز أبوتشت بقنا قد بلغ 7 وفيات و ثلاثة مصابين علي مدار اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـمصراوي، السبت، أن قوات الأمن قد تمكنت من وقف الاشتباكات بين العائلتين وجاري ضبط العناصر الخارجة علي القانون التي تثير الشغب بين العائلتين والأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم.

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية قال إن قوات الأمن في مديرية أمن قنا نجحت في السيطرة على الاشتباكات التي دارت بقرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية، وألقت القبض على عدد من المتورطين.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم نشر قوات وتمركزات أمنية فاصلة بين العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وأضاف أن أجهزة الأمن فرضت كردونا أمنيا حول المنطقة محل المشاجرة، وتكثف جهودها لضبط باقي طرفي المشاجرة، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين.

وكان اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد وقوع اشتباكات بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص.

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مصراوي Masrawy

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