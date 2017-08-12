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برلماني: سائق قطار الإسكندرية أبلغ بعطل قبل 20 دقيقة من التصادم- صور

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مصراوي Masrawy

برلماني: سائق قطار الإسكندرية أبلغ بعطل قبل 20 دقيقة من التصادم- صور

01:33 ص السبت 12 أغسطس 2017

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بالصور.. محافظ بورسعيد يزور طفلًا أصيب في مشاجرة

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بالصور.. محافظ بورسعيد يزور طفلًا أصيب في مشاجرة

الإسكندرية– محمد البدري:

كشف النائب طارق السيد عضو مجلس النواب في الإسكندرية، خلال حضوره جولة الوزراء لتفقد المصابين- عن تفاصيل مقابلته مع سائق القطار الذي تعرض للعطل قبل أن يصدمه القطار الآخر رقم 571، مشير إلى أن السائق، أحد المصابين المحجوزين فى مستشفى الجمهورية.

وأفاد عضو مجلس النواب بأن السائق روى أنه قام بإبلاغ مصلحة السكة الحديد بالعطل الموجود في القطار قبل عشرين دقيقة من الاصطدام، والذي قام بدوره بإغلاق الطريق خلف القطار، إلا أن سائق القطار الذي جاء من الخلف لم يلتزم بذلك مما أسفر عن وقوع الحادث.

وكان عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، زاروا مصابي حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي وقع الجمعة، للاطمئنان على حالاتهم الصحية بمستشفيات جمال عبد الناصر والجمهورية.

وقال وزير الصحة إن الحادث أسفر عن إصابة عدد ١٦٧ مصابا تم خروج ٣٤ حالة منهم فيما بلغ عدد الوفيات ٤١ حالة حتى الآن، مؤكدا أنه تم تجهيز فرق طبية على أعلى مستوى للتواجد مع المصابين علي مدار ٢٤ ساعة لتقديم أوجه الرعايا الطبية لهم لحين امتثالهم الشفاء العاجل.

وأشار الوزير إلى أنه وجه بعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة، كما أمر بنقل أحد طاقم القطار من مستشفى الجمهورية إلى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي العلاج.

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