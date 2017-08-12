المصري: جمعة والشامي من حقهم المشاركة في نهائي الكأس لهذا السبب

التحرير

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كشف مصدر مطلع في النادي المصري حقيقة ما يثار حول عدم أحقية المصري في مشاركة لاعبي الفريق عبدالله جمعة ومحمد الشامي المعارين لفريق المصري من نادي إنبي في مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي بعد نهاية الموسم بفتح باب القيد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة «للتحرير» أن عقد لاعبي الفريق يحتوى على بند أنه ممتد حتى نهاية بطولتي الدوري والكأس وهو ما يجعل النادي المصري له أحقيه مشاركة الثنائي في مباراة نهائي الكأس المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

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وكان الموقع الرسمي لأحمد حسن لاعب الزمالك والأهلي السابق نشر تصريحات له أكد خلالها أن المصري لا يحق له مشاركة الثنائي في المباراة طبقا لتعليمات «الفيفا» لأن الإعارة تنتهي بمجرد فتح باب القيد للموسم الجديد وهو ماحدث وبالتالي لا يحق لهم المشاركة مع الفريق البوسعيدي.