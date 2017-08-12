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بكري: لجان تقصي الحقائق فشلت في مواجهة حوادث القطارات- صور

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مصراوي Masrawy

بكري: لجان تقصي الحقائق فشلت في مواجهة القطارات- صور

12:52 ص السبت 12 أغسطس 2017

بكري: لجان تقصي الحقائق فشلت في مواجهة حوادث القطارات- صور

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الجمعة، لاستدعاء وزير النقل هشام عرفات لحضور اجتماع طارئ للجنة النقل لمناقشة أسباب وقوع حادث قطاري الإسكندرية.

وأكد بكري، في بيان صحفي، أن ذلك الحادث يعيدنا إلى مئات الحوادث التي وقعت قبل ذلك، قائلًا: "لجان تقصى الحقائق التى تم تشكيلها من قبل لم تفلح في مواجهة حوادث القطارات".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء الجمعة، عن ارتفاع الحالات إلى 42 وفاة وإصابة 179 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

​ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.

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