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روسيا: منظومات الدفاع الجوي أقصى شرقي البلاد في حالة استعداد تام

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مصراوي Masrawy

روسيا: منظومات الدفاع الجوي أقصى شرقي البلاد في حالة استعداد تام

12:27 ص السبت 12 أغسطس 2017

روسيا: منظومات الدفاع الجوي أقصى شرقي البلاد في حالة استعداد تام

منظومات الدفاع الجوي أقصى

موسكو - (أ ش أ):
أعلن السيناتور الروسي فكتور أوزيروف، اليوم الجمعة، أن درجة استعداد منظومات الدفاع الجوي الروسية في الشرق الأقصى ستبقى في حالة الجهوزية التامة بسبب الوضع حول ، بالإضافة إلى أن إجراءات إضافية يجري اتخاذها لضمان أمن إقليم الشرق الأقصى الروسي.

وقال أوزيروف - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " إن ما يدور الآن حول كوريا الشمالية لا يمكن إلا أن يثير مشاعر قلق وإدراك أنه من الضروري أن يجري اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن أراضينا".

وأضاف " إن درجة استعداد منظومات الدفاع الجوي الروسي في الشرق الأقصى ستبقى عالية ، وإننا الآن نتابع كل ما له علاقة بالوضع حول كوريا الشمالية ، بل ونوجه اهتماما زائدا بالمناطق المحتملة لإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية".
وأكد فكتور أوزيروف أن الواجبات المخصصة لقوات الدفاع الجوي الروسية لا تقتصر فقط على حماية أراضي الدولة من الصواريخ الكورية الشمالية التي قد يجرى إطلاقها باستخدام إحداثيات خاطئة ، حيث أن احتمال وقوع خطأ في هذا الأمر يعتبر مرتفعا بما فيه الكفاية.

وقال " توجد من بين الواجبات المخصصة لقوات الدفاع الجوي التي تتمركز في إقليم الشرق الأوسط الروسي واجبات أكثر أهمية من اعتراض الصواريخ الكورية الشمالية ، حيث أن على هذه القوات بالإضافة إلى قوات الردع النووي ضمان منع الأمريكيين من الإقدام على اتخاذ خطوات أكثر حسما تجاه كوريا الشمالية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد سبق وهدد بيونج يانج بالرد بـ"نيران وغضب" إذا شعرت الولايات المتحدة أن هناك تهديدا حقيقيا عليها من قبل كوريا الشمالية.

وردا على ذلك ، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن عسكرييها يدرسون إمكانية توجيه ضربة ضد أهداف عسكرية أمريكية تقع على جزيرة غوام في القسم الغربي من المحيط الهادئ.

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