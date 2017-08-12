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الوفد يعزي ذوي ضحايا قطاري الإسكندرية.. ويؤكد: المسئولية ما زالت ضائعة

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مصراوي Masrawy

الوفد يعزي ذوي ضحايا قطاري الإسكندرية.. ويؤكد: المسئولية ما زالت ضائعة

12:27 ص السبت 12 أغسطس 2017

الوفد يعزي ذوي ضحايا قطاري الإسكندرية.. ويؤكد: المسئولية ما زالت ضائعة

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للخدب قد تقدم بالعديد من طلبات الاحاطة خلال دور الانعقاد الماضي حول القطارات، مطالبًا بالإفصاح عن الإجراءات التي تمت للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح فؤاد، حسب بيان صدر عن الحزب الجمعة، أنه على الرغم من تأكيدات المسئولين بأن الأوضاع ستتحسن مازالت المسئولية ضائعة، و مازالت سكك حديد تسجل خسائر في الأرواح البشرية الغالية إلى جانب خسائرها المادية المستمرة.

و أشار المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إلى أنه على مدار العشرين عامًا الماضية شهدت سكك حديد مصر، 44 حادثة قطارات، حيث احتلت مصر في تلك الأعوم المرتبة الأولى عالمياً في حوادث القطارات.

وطالب الوفد بضرورة الإعلان الفوري عن ملابسات الحادث، وتحديد المسئولية السياسية التي يضلع فيها كبار المسئولين بدورهم، لافتًا إلى أن المسئولية لا تتوقف عند عامل بسيط يتحمل فشل المنظومة بأسرها فيمر بغير حساب أو تغيير.

ويتقدم حزب الوفد بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري الاسكندرية متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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