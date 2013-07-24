تحديد شخصية المتوفى فى انفجار المنصورة الإرهابى

أعلن الدكتور وائل وفيق مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، أنه تم تحديد شخصية المتوفى فى أحداث انفجار العبوة الناسفة بجوار مبنى مديرية أمن الدقهلية مساء أمس الثلاثاء، وتبين أنه مجند بقوات الأمن المركزى ويدعى إبراهيم سليمان 22 عاما، ولقى مصرعه بسبب إصابته بحروق شديدة وتوفى عقب وصوله للمستشفي.

وأضاف أن عدد عشر حالات مازالت تتلقى العلاج بالمستشفى، من بينها حالة أمين الشرطة محمد محمد عبد الحميد 39 عاما والمحتجز بالعناية المركزة لإصابته نتيجة شظايا العبوة الناسفة، فيما غادرت المستشفى 17 حالة تلقت العلاج اللازم.

من ناحية أخرى، صرح اللواء سامى الميهى مدير أمن المحافظة، بأن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة يدوية الصنع شديدة الانفجار، مشيرا إلى أن أجهزة البحث الجنائى تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث والجناة.