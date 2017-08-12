وزير النقل يوقف عددًا من مسؤولي السكك الحديدية بعد حادث القطارين

كتب- عبدالله قدري:

قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل إيقاف كل من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا، ومدير عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية، وملاحظ برج أبيس، وملاحظ بورج خورشيد، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب حادث تصادم القطارين بمنطقة خورشيد بخط القاهرة- الإسكندرية اليوم.

وأكد الوزير، في بيان له الجمعة، أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث فور إنتهاء التحقيقات.

وأعلنت وزارة الصحة و السكان مساء الجمعة، عن ارتفاع الحالات إلى 42 وفاة وإصابة 179 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.