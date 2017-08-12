رئيس الوزراء يجري اتصالات للتأكد من توفير الرعاية للمصابين بحادث القطارين

كتب- محمد غايات:

نعي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء الجمعة، ضحايا الحادث الأليم جراء اصطدام قطارين بعزبة الشيخ في منطقة خورشيد بخط الإسكندرية ، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا ، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأجري رئيس مجلس الوزراء عدة اتصالات مع الجهات المعنية للتأكد من اتخاذ اللازم وتوفير كافة أوجه السبل والرعاية للمصابين في الحادث والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتجدر الإشارة إلي أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق والتحفظ علي الأقراص المدمجة الخاصة بحفظ بيانات التشغيل للقطارين وسائق القطار بعد تسليم نفسه ، وجاري رفع القطارين بالتعاون مع القوات المسلحة والسكة الحديد وشركات البترول والمقاولات.

وأعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم عن ارتفاع الحالات إلى 42 وفاة وإصابة 179 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

​ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.