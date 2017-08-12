10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن الأزمة القطرية على "المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة"، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن مخاطر اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كبيرة جدًا.

1- ترامب: جاهزون لاستخدام الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إذ لم تتوقف عن تهديداتها ضد الولايات المتحدة. وأضاف: "جاهزون لاستخدام الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية إذا لم تتصرف بحكمة".

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2- قرقاش: أزمة قطر "مؤسفة" على المستوى الشعبي

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الأزمة القطرية على "المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة"، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الشعوب.

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3- لافروف: مخاطر اندلاع نزاع بين واشنطن وبيونج يانج "كبيرة جدًا"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أن مخاطر اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "كبيرة جدا"، ملمحًا إلى أنه يعود لواشنطن القيام بخطوة أولى من أجل نزع فتيل الأزمة.

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4- ميركل: لن ننحني أمام أزمة اللاجئين بسبب الانتخابية المقبلة

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، في برلين أنها لن تنحني أمام أزمة اللاجئين بسبب الحملة الانتخابية المقبلة.

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5- ماتيس: الحرب مع كوريا الشمالية ستكون كارثية

وزير الدفاع الأمريكي في تل أبيب في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة لا زالت تأمل في حل أزمة كوريا الشمالية دبلوماسيًا، مضيفًا: "الحرب ستكون كارثية.

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6- دبلوماسي أمريكي سابق: التصريحات النارية لترامب وكيم تزيد مخاطر اندلاع الحرب

بيل ريتشاردسون الدبلوماسي الأمريكي السابق - أرشيفية

قال بيل ريتشاردسون، السياسي والدبلوماسي الأمريكي الذي أمضى سنوات في محاولات نزع فتيل الأزمات مع كوريا الشمالية: "إن الاستفزازات الكلامية المنفلتة والمتزايدة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون تزيد من مخاطر اندلاع الحرب.

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7-مدير المخابرات البريطانية السابق: "قد نواجه تهديدات من الإسلاميين لعقود قادمة"

مدير السابق للمخابرات الداخلية البريطانية اللورد جوناثان إيفانز- أرشيفية

حذر اللورد جوناثان إيفانز المدير السابق للمخابرات الداخلية البريطانية "ام آي 5" من أن بريطانيا قد تستمر في مواجهة تهديد الإرهاب الذي يقوده متشددون إسلاميون لفترة تتراوح بين عقدين إلى ثلاثة عقود.

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8- رئيس وزراء تركيا: لن نسمح بقيام دولة مصطنعة على حدودنا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة في 17 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده لا يمكنها التهاون حيال جهود إقامة دولة مصطنعة جديدة على حدودها مع سوريا والعراق، وذلك في إشارة إلى مساعي كردستان العراق لإجراء استفتاء على استقلالها.

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9- وزير خارجية إيران: ترامب كان يرغب دائمًا في قتل الاتفاق النووي

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في كابول في 7 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن برنامج إيران النووي يظهر سوء نية بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015، مضيفًا: "ترامب كان يرغب دائمًا في قتل الاتفاق وإلقاء اللوم على إيران".

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10- الصدر: زيارتي كـ"شيعي" للسعودية يخيف كثيرًا من الأعداء

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - أرشيفية

ثمن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، من زيارته كـ"شيعي" إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى خادم الحرمين الشريفين لمناقشة العديد من القضايا المشتركة، لافتًا إلى أن الزيارة "تخيف كثيرًا من الأعداء".

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