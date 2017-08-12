عبد الحفيظ يكشف لـ«التحرير» عن آخر تطورات انتقال عمرو جمال لـ«بيدفيست»

التحرير

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات صفقة انتقال عمرو جمال، لنادي بيدفيست الجنوب أفريقي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبد الحفيظ لـ«التحرير» أن صفقة رحيل عمرو جمال، مهاجم الأهلي لصفوف نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، أصبحت شبه محسومة ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة على أن يتم حسمها رسميًا عقب مباراة نهائي كاس مصر.

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وعلمت التحرير أن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، سمح برحيل عمرو جمال، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مُقابل 400 ألف دولار.

ومن المُقرر أن يغادر عمرو جمال، لجنوب إفريقيا، للخضوع للكشف الطبي بعد مباراة النادي المصري البورسعيدي، في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.