أحمد مرتضى: حسم ملف المدرب خلال أسبوع.. ورفضنا مارتن يول (فيديو)

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كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة، عن أخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للفريق، موضحا أن البلجيكي فرانكى فيركواتيرين والإيطالي والتر زينجا، الأقرب حتى الأن لتدريب الفريق في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي رحل بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأوضح عضو المجلس في تصريحات عبر إذاعة ميجا أف إم مع الإعلامي ماركو مراد، أنه لم يتفاوض مع السويدي أريكسون، ولم يتحدث معه لتولي تدريب الفريق، وشدد على أن طارق يحيى سيتواجد في الجهاز الفني الجديد مع مدرب أجنبي عالمي.”.

وأضاف أحمد مرتضى، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي لتولي تدريب الفريق، إلا أن الزمالك رفض التعاقد معه.

وتابع مرتضى، أن الزمالك سيحسم ملف المدرب قبل بداية خوض الفريق الاستعدادات للموسم الجديد، وأن إيهاب جلال ما زال اسمه موجود ضمن القائمة المطروحة على مجلس الإدارة.

كما أكد عضو مجلس الإدارة، أن ما تردد فى الآونة الأخيرة حول رحيل قائمه لاعبين من الزمالك ليس لها أساس من الصحة، موضحا "كيف استغني عن طارق حامد وباسم مرسي وهما من أفضل اللاعبين فى مصر" ، وهذة الشائعات ظهرت بسبب الانتخابات.

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وتابع أحمد مرتضى، ان طارق يحيى المدير الفني للفريق الحالي، هو الذي سيحدد الراحلين عن الفريق، وهو من يختار الصفقات في الوقت الحالي.

وأضاف أن إيناسيو طلب مني رحيل مصطفى فتحي وباسم مرسي، وكان غير مقتنع بأي مهاجم ولا أي لاعب في مركز الجناح، وكان يقول إن محمود عبد الرازق «شيكابالا» هو أفضل السيئين.

وأكمل ، أن قائمة اللاعبين الراحلين لم تعلن حتى الآن، ومعروف يوسف وطارق حامد وباسم مرسي ومحمد إبراهيم مستمرين مع الزمالك، وبقاء المعارين أو رحيلهم في يد المدير الفني.واختتم ، أحمد مرتضي منصور تصريحاته ، أن هناك من يحاول الإيقاع بينه وبين والده.