فصل قطاري الإسكندرية.. والعثور على أشلاء

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انتهت الأجهزة المختصة من أعمال فصل قطاري حادث الإسكندرية، إذ تم سحب قطار القاهرة ورفع أنقاض ومخلفات الجرار الخاص به، وجار استكمال سحب قطار بورسعيد الأكثر تضررا.

وعثرت الأجهزة المعنية في أثناء فصل القطارين على أشلاء آدمية تحت الحطام، وتكثف الجهات المختصة جهودها لرفع مخلفات الحادث، وسط إجراءات أمنية مشددة واشتراطات وقائية، تحسبًا لوقوع أية تداعيات لأعمال السحب والرفع التي تقوم بها الأوناش.

وقال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن الأوناش حاليا ترفع العربات التي سقطت من على السكة الحديد، جراء الحادث.

وأضاف عز، في تصريح له، مساء اليوم الجمعة، أنه جار استعدال الطريق، واستعادة حركة سير القطارات على الخط.

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يذكر أن الحركة تعمل على خط "القاهرة- الإسكندرية" حتى كفر الدوار، ثم تقل أوتوبيسات وفرتها وزارة النقل، الركاب حتى الإسكندرية.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلنت وزارة الصحة عن أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 143 مصابا و44 حالة وفاة.