رئيس «المستثمرين العرب» عن حادث الإسكندرية: السكة الحديد تعرضت للتخريب بعد ثورة يناير

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قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن مصر من أكثر دول العالم تلقيًا للمساعدات وأشرفها إنفاقًا لها، وجاء ذلك ردًا على تساؤل: «فلوس مصر بتروح فين؟».

وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «كارثة قطاري الإسكندرية سببها خطأ بشري جسيم، والدولة تحاول ميكنة المرور في السكك الحديدية.. ولكن يجب أن يكون هناك شيء من العذر، فبعد ثورة يناير حدث الكثير من عمليات التخريب ضد هذا المرفق».

وتابع بيومي: «عمليات التطوير جارية، ولماذا لم نطبق معايير الجودة التي حصلنا عليها من فرنسا، فهناك تراجع كبير في مستوى خدمة سكك حديد مصر».