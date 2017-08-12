بالفيديو.. مصابة في تصادم قطاري الإسكندرية: "مش لاقية عيالي"
بالفيديو.. مصابة في تصادم قطاري الإسكندرية: "مش لاقية عيالي"
12:09 ص السبت 12 أغسطس 2017
مصابة في تصادم قطاري الإسكندرية تبحث عن أبنائها
تصوير - نسيم عبد الفتاح:
أكدت ربة منزل مصابة في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، فقدانها أبناءها الثلاثة في الحادث، قائلة: "أحمد وعمر وعادل.. عيالي مش لاقياهم".
وأوضحت ربة المنزل لـ"كاميرا مصراوي"، أن ابنها أحمد بالصف الثالث الإعدادي، وعمر في الصف السادي الابتدائي، وعادل طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر فقط.
كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.
ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.
كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.
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