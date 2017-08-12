وزارة النقل: إزالة آثار حادث قطاري الإسكندرية مستمرة لعودة الحركة

القاهرة- (أ ش أ):

قال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل ، إن الأوناش تقوم حاليا برفع العربات التي سقطت من على السكة الحديد من جراء تصادم قطار 13 أكسبريس القاهرة الإسكندرية بقطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وأضاف عز في تصريح له مساء اليوم أنه جاري استعدال الطريق واستعادة حركة سير القطارات على الخط.

يذكر أن الحركة تعمل على خط القاهرة الإسكندرية حتى كفر الدوار ثم تقوم أوتوبيسات وفرتها وزارة النقل بتقل الركاب حتى الإسكندرية.

و أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم عن ارتفاع الحالات إلى 42 وفاة وإصابة 179 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.