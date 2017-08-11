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في مباراة دراماتيكية.. أرسنال يفوز على ليستر برباعية

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في مباراة دراماتيكية.. أرسنال يفوز على ليستر برباعية في مباراة دراماتيكية.. أرسنال يفوز على ليستر برباعية

التحرير

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تمكن فريق أرسنال من الفوز على نظيره ليستر سيتي، بأربعة أهداف مُقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، في إفتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر الأرسنال بالتسجيل عن طريق الوافد الجديد لاكازيت في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، بعدما أرسل محمد النني كرة عرضية للفرنسي ليسجل أولى أهدافه الرسمية مع الجانرز.

لم يمر الكثير ليتعادل أوكازاكي لصالح ليستر سيتي من رأسية في الدقيقة 5 بعد عرضية استقبلها هاري ماجوير برأسية هيئها أمام اللاعب الياباني الذي لم يتوانى في تسجيلها.

وفي الدقيقة 29، استغل ألبيرتون لاعب ليستر سيتي خطأ هولدنج مداف الأرسنال ليرسل كرة عرضية لزميله فاردي ليسجل الهدف الثاني.

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وفي الشوط الثاني سجل جيمي فاردي، لاعب الثعالب الهدف الثالث لفريقه والثاني له، في الدقيقة 56.

وتمكن رامسي، لاعب الأرسنال في الدقيقة 83، من معادلة النتيجة لتصبح 3/3.

لم يمر الكثير ليتقدم جيرو، لاعب الأرسنال في تسجيل الهدف الرابع للجانرز من رأسية رائعة.

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التحرير

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