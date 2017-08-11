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قبل إنطلاق مسيرة «الريدز» ماذا قدم «صلاح» ورفاقه الموسم الماضي؟

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لم يتبقى سوى أقل من 24 ساعة وينطلق الموسم الجديد لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»،وبعد أن نجح يورجن كلوب المدير الفني للفريق في ضم الدولي المصري محمد صلاح قادمًا من نادي روما الإيطالي،لتدعيم هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

ومن المؤكد أن جماهير ليفربول ستنتظر ماذا ستقدم التوليفه الهجومية الجديدة، التي صنعها الألماني يورجن كلوب لبداية موسم قوي، التي أصبحت تتكون من (محمد صلاح - فيليب كوتينيو - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني). 

ويستعرض «التحرير» في التقرير التالي ماذا قدمت التوليفه الهجومية التي صنعها كلوب في الموسم الماضي:

- محمد صلاح.

قبل أن ينتقل محمد صلاح إلى ليفربول خلال الميركاتو الحالي قادمًا من نادري روما الإيطالي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، وقدم صلاح موسمًا رائعًا مع «الذئاب» في «الكالتشيو»، إذ شارك صلاح تحت قيادة المدرب الإيطالي سباليتي في 31 مباراة سجل خلالهما 15 هدفًا وصنع 11 أخرين في جميع المنافسات.

-روبرتو فيرمينو.

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يعقد يورجن ملوب أماله على البرازيلي روبرتو فيرمينو في مركز المهاجم الصريح هذا الموسم، وذلك بعد أن قرر كلوب عدم تدعيم الفريق بمهاجم جديد والاعتماد على فيرمينو، الذي تمكن من تسجيل 16 هدفًا، وصنع 7 أخرين، خلال 35 مباراة بجميع المنافسات.

- فيليب كوتينيو.

رغم أن كوتينيو ابتعد عن مساعدة ليفربول الموسم الماضي، بسبب الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة، إلا أن كلوب سوف يعتمد عليه هذا الموسم بصفة كبيرة لتكتمل العناصر التي صنعها الفترة الماضية، وشارك كوتينيو الموسم الماضي في 28 مباراة خلال جميع المنافسات وسجل 13 هدفًا، وصنع 6 أخرين.

- ساديو ماني. 

عاد السنغالي ساديو ماني من الإصابة التي لحقت به نهاية الموسم الماضي، ليكمل التوليفة الهجومية الجديدة للمدرب الألماني، حيث شارك ماني في 36 مباراة بجميع المنافسات، سجل خلالهما 15 هدفًا وصنع 6 أخرين. 

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التحرير

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