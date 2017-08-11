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وزير الصحة يزور المصابين بحادث الإسكندرية ويأمر بعلاجهم على نفقة الدولة

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يزور المصابين بحادث الإسكندرية ويأمر بعلاجهم على نفقة الدولة

11:17 م الجمعة 11 أغسطس 2017

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غادة والي: تحديد محاكم محددة لاستخراج إعلام وراثة وفيات حادث الإسكندرية

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غادة والي: تحديد محاكم محددة لاستخراج إعلام وراثة وفيات حادث الإسكندرية

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، ترافقه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ، حالة المصابين في حادث قطاري الإسكندرية للتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية على أكمل وجه.

بدأ وزير الصحة والسكان بزيارة المصابين بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية ، التي يوجد بها 10 من المصابين خرج منهم 8 بعد تلقيهم العلاج اللازم ، فيما تبقى 2 حالتهم الصحية مستقرة ، ثم توجه الوزير لمستشفى الجمهورية المركزي وبها 26 مصابا حالتهم الصحية مستقرة فيما عدا 3 حالات وجه الوزير بنقلهم فورا لمستشفى جمال عبد الناصر لإجراء عمليات دقيقة بالعظام.

ووجه وزير الصحة والسكان بعلاج جميع المصابين بالمستشفيات على نفقة الدولة ، كما وجه أيضا بنقل جثامين المتوفين بسيارات الإسعاف مجانا.

وحرص وزير الصحة والسكان على الإطلاع على الفحوصات الخاصة بالمصابين بنفسه للاطمئنان على حالتهم الصحية ، مشيرا إلى توافر جميع الأطقم الطبية من أطباء واستشاريين وتمريض، كما تأكد من أرصدة المستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات.

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