حكاية الطفل "كريم".. فقد أسرته 5 ساعات في تصادم قطاري الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

5 ساعات مرت كالدهر على الطفل كريم محمد عبد الوهاب، أحد مصابي حادث تصادم قطاري الإسكندرية، داخل مستشفى الأميري الجامعي، قبل أن يطمئن على وجود أفراد أسرته ضمن المصابين.

"كريم" البالغ من العمر 10 سنوات يقول في تصريح لـ"مصراوي"، إنه كان يستقل القطار قادمًا من القاهرة بصحبة والدته وأشقائه، وفوجئ بوقوع التصادم إلا أنه استطاع النجاة بسبب وجوده في العربات الخلفية للقطار.

ويضيف: "بعد الحادث وقعت على أرضية عربة القطار وبدأت أصوات الصراخ تعلو وشعرت بالرعب، فلم أتمكن من رؤية أمي وإخوتي، ولم أتمكن من البحث عنهم بسبب إصابتي، وبعدها فقدت الوعي وحضرت إلى المستشفى".

ويشير الطفل "كريم" إلى أنه استطاع الوصول لأفراد أسرته بعد نقله للمستشفى، حيث اطمأن على حالتهم الصحية، مؤكدًا أن لحظات شعوره بفقدانهم كانت أقوى من ألم إصابته، وأنه شعر بالاطمئنان عندما عثر عليهم مرة أخرى.

كان حوالي 42 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 167 آخرين، اليوم الجمعة، إثر اصطدام القطار رقم ١٣ إكسبريس "القاهرة – الإسكندرية" بمؤخرة القطار رقم ٥٧١ "بورسعيد- الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة – الإسكندرية".