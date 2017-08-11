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بالفيديو.. مصاب بحادث قطاري الإسكندرية: "افتكرت إنها النهاية.. وأنقذت سيدة حامل"

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مصراوي Masrawy

.. مصاب بحادث قطاري الإسكندرية: "افتكرت إنها النهاية.. وأنقذت سيدة حامل"

10:05 م الجمعة 11 أغسطس 2017

معتز محمد أحد مصابي حادث القطارين بالاسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري:

"افتكرت إنها النهاية وإن كلنا هنموت".. بهذه الكلمات تحدث معتز محمد، أحد مصابي حادث تصادم قطاري الإسكندرية، الذي وقع، اليوم الجمعة، بالقرب من منطقة خورشيد شرقي المحافظة، مشيرًا إلى أن آخر ما سمعه كان صافرة القطار بشكل مفاجئ، ثم لحظة الاصطدام.

معتز قال في تصريح لـ"مصراوي" من داخل قسم طوارئ الجراحة بالمستشفى الأميري الجامعي: " كل اللى فاكره صافرة القطار والصدمة وبعدها امتلأ المكان بالأتربة نتيجة الانقلاب".

وأضاف "معتز" أنه استطاع أن يبقى واعيًا لفترة كافية حتى خرج من القطار، معتبرًا أنه كان أكثر حظًا من غيره، إذ كان يستقل أحد العربات الأخيرة في نهاية القطار القادم من بورسعيد.

وأشار "معتز" إلى أن من استطاعوا النجاة بحياتهم، وتمكنوا من الوقوف على أقدامهم ساعدوا باقي الركاب في الخروج من القطار، مبينًا أنه ساهم في مساعدة سيدة حامل كانت تنزف وسط المصابين.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام قطارين بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة حادث تصادم القطارين، فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الصحة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.

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مصراوي Masrawy

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