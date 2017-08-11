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الإمارات تعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن

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مصراوي Masrawy

الإمارات تعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن

11:30 م الجمعة 11 أغسطس 2017

الإمارات تعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن

ارشيفية

أبو ظبي - (د ب أ):
أعلنت الإمارات، مساء اليوم الجمعة، مقتل أربعة من جنودها في اليمن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الامارات( وام).

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية إن أربعة من جنودها لقوا حتفهم أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن.

وأضافت أن طائرتهم المروحية تعرضت لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي القتلى.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم "تحالف إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن إحدى المروحيات التابعة للتحالف تعرضت لخلل فني أثناء عودتها من إحدى المهام بالداخل اليمني، دون تحديد موعد زمني.

وأضاف المالكي في تصريح أوردته وكالة الأنباء (واس) اليوم الجمعة أن الطاقم الجوي المشغل للمروحية التابعة للتحالف، اضطر للهبوط بإحدى المناطق الخاضعة لسيطرة اليمنية الشرعية.

وكشف المالكي أن الهبوط الاضطراري للمروحية أسفر عن إصابات خفيفة لطاقمها الجوي.

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