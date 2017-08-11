وزير الصحة: علاج مصابي حادث قطاري الإسكندرية على نفقة الدولة

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تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، ترافقه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حالة المصابين للتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية على أكمل وجه.

بدأ وزير الصحة بزيارة المصابين بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى بالإسكندرية، حيث كان محتجز بها 10 من المصابين خرج منهم 8 بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تبقى 2 حالتهم الصحية مستقرة، ثم توجه لمستشفى الجمهورية المركزى وبها 26 مصابًا حالتهم الصحية مستقرة، فيما عدا 3 حالات وجه الوزير بنقلهم فورا لمستشفى جمال عبدالناصر لإجراء عمليات دقيقة بالعظام.

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ووجه الوزير بعلاج جميع المصابين بالمستشفيات على نفقة الدولة، كما وجه أيضا بنقل جثامين المتوفين بسيارات الإسعاف مجانا، وحرص على الإطلاع على الفحوصات الخاصة بالمصابين بنفسه للاطمئنان على حالتهم الصحية ، مشيرا إلى توافر جميع الأطقم الطبية من أطباء واستشاريين وتمريض ،كما تأكد من أرصدة المستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات.

وكانت "الصحة"، أعلنت مساء اليوم ارتفاع الحالات الى 40 وفاة واصابة 133أخرين فى حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - امام المعهد الازهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية ).



وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 75 سيارة إسعاف ، وهم متواجدون بموقع الحادث الان، لافتا الى أنه تم نقل المتوفين مشارح مستشفيات كوم الدكة ، وصدر المعمورة ، و رأس التين ، والميرى ، فيما تم نقل المصابين الى مستشفيات رأس التين ، والجمهورية التابعين للوزارة ، ومصطفى كامل العسكرى ، والشرطة بالاسكندرية ، والميرى والايطالى.



وأكد " مجاهد " على وجود 1491 كيس دم من مختلف الفصائل بالمركز الاقليمى للدم بالإسكندرية كمخزون استراتيجى بالإضافة إلى المخززن الحالى بالمستشفيات، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الاسكندرية ، لافتا الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.