وزيرة التضامن: حادث الإسكندرية كارثة بكل المقاييس (فيديو)

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قالت وزير التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية صادم للغاية ويعتبر كارثة بكل المقاييس، معقبة: «موقع الحادث فيه أشلاء لجثث يتم جمعها وضحايا ومصابين»، مؤكدة أن بعض المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «هناك عدد كبير من المصابين أصابتهم بسيطة، وهناك عدد كبير جدًا من المتوفيين، وسيتم صرف لأسر المتوفيين تعويض مالي قدره 50 ألف جنيه، فور استخراج إعلان الوراثة وشهادة الوفاة للضحايا».

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