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موسى عن تصادم قطاري الإسكندرية: بتحصل حوداث زي ديه كتير بره (فيديو)

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موسى عن تصادم قطاري الإسكندرية: بتحصل حوداث زي ديه كتير بره (فيديو) موسى عن تصادم قطاري الإسكندرية: بتحصل حوداث زي ديه كتير بره (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن حادث تصادم قطاري الإسكندرية، والذي وقع اليوم الجمعة، كارثة حقيقية، مشدّدًا على أنه لا يجب أن يمر مرور الكرام.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن القطارات متكررة، ولكن المحاسبة للمسئولين لا تكون على قدر الحدث، مشيرًا إلى أن «هذه الحوداث لا يمكن أن تتوقف ما دام العامل البشري موجود».

تابع: «على فكرة حوادث القطارات بتحصل برة في بلاد متقدمة زي ألمانيا والصين، وتحدث كثيرًا، ولكن إحنا عندنا أكثر، لأننا لا نعتمد على التكنولوجيا ونستند إلى العامل البشري».

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أشاد موسى، بأهالي قريتي «الشيخ وخورشيد»، مشيرًا إلى أنه لولاهم لتضاعفت أعداد الضحايا، موضحًا أنه أنقذوا العديد من المواطنين مستقلي القطارين، مستكملًا: «هما دول المصريين بجد».

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التحرير

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