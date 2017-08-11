«صحة البحيرة»: استقبلنا 5 مصابين بحادث الإسكندرية

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قال الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الجمعة، إن مستشفيات البحيرة استقبلت 5 مصابين من حادث تصادم قطاري الإسكندرية، منهم 4 مصابين في مستشفى دمنهور، وآخر في مستشفى الشاملة بكفر الدوار.

ووجهت نادية عبده، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور، لاستقبال أي مصابين من الحادث، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم وتوافر غرف حفظ الموتى بالمستشفيات.

كان مرفق الإسعاف بالبحيرة، قد دفع بـ22 سيارة إسعاف وكذا سيارات ومعدات الحماية المدنية لموقع الحادث لنقل المصابين والجثث لمستشفيات محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلنت وزارة الصحة عن أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 143 مصابا و44 حالة وفاة.