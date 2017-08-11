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«التحرير» تكشف عن سبب تعثر انتقال مدافع دجلة للأهلي

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«التحرير» تكشف عن سبب تعثر انتقال مدافع دجلة للأهلي «التحرير» تكشف عن سبب تعثر انتقال مدافع دجلة للأهلي

التحرير

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كشف مصدر مُقرب من محمود علاء، مدافع نادي وادي دجلة، سبب تعثر ضمه للنادي الأهلي، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما كان قريبًا من الانتقال إليه.

وقال المصدر لـ«التحرير» أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تواصل مع أحمد حمودة، مدرب وادي دجلة، للاستفسار عن مزايا وعيوب «علاء» من أجل إنضمامه للمارد الأحمر وهو ما أغضب اللاعب وقرر التجديد لدجلة لمدة 3 مواسم بسبب عدم ثقة مسئولي الأهلي في مستواه.

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وتابع المصدر أن النادي الأهلي طوال فترة تفاوضهم مع اللاعب لم يتقدموا بعرض رسمي للفريق الدجلاوي، الأمر الذي جعله يشعر بالإهانة وأنه إحتياطي ولا يتمسك مسئولي القلعة الحمراء بالتعاقد معه.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته أن عدم الجدية من جانب النادي الأهلي هي التي أجبرت مدافع وادي دجلة، على تمديد تعاقده مع الفريق الدجلاوي، وترحيبه بعرض نادي فور تلقيه العرض.

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التحرير

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