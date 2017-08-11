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أهالي بالشرقية يقتلون "بلطجيًا" لفرضه إتاوات على سائقي السيارات

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مصراوي Masrawy

أهالي بالشرقية يقتلون "بلطجيًا" لفرضه إتاوات على سائقي السيارات

11:05 م الجمعة 11 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

تعدى عدد من أهالي مدينة بلبيس، مساء اليوم الجمعة، على قتل شاب، مجهول الهوية، تعود فرض إتاوات على سائقي السيارات على طريق "بلبيس - الزقازيق" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغٍ بقيام عدد من أهالي مدينة بلبيس بالتعدي على شاب وقتله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة الشخص المُعتدى عليه لدى وصوله إلى مستشفى بلبيس المركزي، وأنه مجهول الهوية ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية.

ولم يتبين، حتى الآن، سبب الوفاة، فيما تُرجح التحريات الأولية، أن تكون مشاجرة حدثت بين سائق سيارة كانت معطلة بمنطقة "الحصان" وبين المتوفي وبعض الركاب.

فيما أوضح بعض شهود العيان، أن المتوفي بلطجي يحاول فرض إتاوات على سائقي السيارات على طريق "بلبيس – الزقازيق"، فيما رفض السائقون ذلك وساعد عدد منهم الأهالي في التعدي عليه وضربه.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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