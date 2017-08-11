العرب اليوم: اكتشاف 25 جثة مجهولة في ليبيا وإصابة مروحية للتحالف باليمن

إعداد - علاء المطيري:

عثرت اللجنة المشكلة من المجلس البلدي في مدينة سرت شرقي ليبيا، على 25 جثة مجهولة الهوية، وحدد برنامج التطويف المركزي لمؤسسة مطوفي إفريقيا غير العربية 4 مواقع بالمسجد الحرام، لاستقبال أفواج حجاجها، وأصيب 5 شبان فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضت إحدى المروحيات التابعة لتحالف إعادة الشرعية باليمن لخلل فني باليمن.

1- العثور على 25 جثة في أحياء مختلفة بمدينة سرت الليبية

جثث قتلى في مدينة زليتن الليبية في 9 أغسطس 2011 (أ ف ب)

عثرت اللجنة المشكلة من المجلس البلدي في مدينة سرت شرقي ليبيا، والمكلفة بالبحث عن الجثت داخل المدينة بعد تحريرها من تنظيم الدولة الاسلامية داعش الارهابي، على 25 جثة مجهولة الهوية في أحياء مختلفة بالمدينة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- تحديد 4 مواقع لاستقبال حجاج إفريقيا بالمسجد الحرام

مكة المكرمة في 23 يونيو 2017 (أ ف ب)

حدد برنامج التطويف المركزي لمؤسسة مطوفي إفريقيا غير العربية 4 مواقع بالمسجد الحرام، لاستقبال أفواج حجاجها وتسهيل تأديتهم نسك طواف القدوم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

شاب فلسطيني يلقي الحجارة باتجاه جنود إسرائيليين في غزة في 4 أغسطس 2017 (أ ف ب)

أصيب خمسة شبان فلسطينيين، من بينهم إصابة وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي الفاصل شمال قطاع غزة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مقتل وإصابة 17 فردًا من القوات السورية على يد "داعش"

ضباط سوريون في مطار الشعيرات العسكري في 7 أبريل 2017 (أ ف ب)

قتل 15 فردًا من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها، في هجوم شنه تنظيم "داعش" على أطراف بلدة معدان، آخر بلدة تحت سيطرة التنظيم في محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- إصابة إحدى مروحيات التحالف العربي باليمن بخلل فني

آثار قصف جوي في مدينة صعدة اليمنية في 4 أغسطس 2017 (أ ف ب)

تعرضت إحدى المروحيات التابعة لتحالف إعادة الشرعية باليمن لخلل فني أثناء عودتها من إحدى المهام بالداخل اليمني، مما اضطر الطاقم الجوي المشغل لها بالهبوط الاضطراري بإحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا