​مقتل مهندس مصري تعدى عليه سائح إيطالي بالضرب في مرسى علم

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت وزارة السياحة، إن سائح إيطالي تعدى بالضرب على مهندس إشراف بأحد الفنادق تحت الإنشاء بمرسى علم في مدينة الغردقة، ما أدى إلى وفاته.

وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، إنه ورد إليها تقرير من مكتب الغردقة يشير إلى قيام أحد السائحين بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، حيث كان السائح و برفقته طفلتيه (٦سنوات و١٥سنة) يقف على مارينا الفندق تحت الإنشاء فحاول المجني عليه إبلاغه بأن تواجده في هذه المنطقة ممنوعا، فحدثت مشادة قام على إثرها السائح بالتعدي بالضرب على المهندس.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية أنه بمواجهة السائح، و يدعى ايڤان پاسكال مورو، اعترف بقيامه بالتعدي على المهندس مما أدى إلى وفاته، و قامت الشرطة بالقبض عليه.

من جانبه، قال اللواء مصطفى انسي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة و الآثار انه بعد القبض على السائح تم تسليمه لضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم، مضيفًا: "محتجز الآن أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسيتم عرضه على النيابة صباح الغد"، مشيرًا إلى أن التحقيقات مازالت جارية، و أن الطب الشرعي سيقوم بتشريح الجثة غدا لتحديد أسباب الوفاة.

من ناحية اخرى، أشار عماد فتحي، المستشار السياحي المصري في إيطاليا إنه بناء على تعليمات وزير السياحة يحيى راشد قام اليوم بالتوجه إلى مرسى علم و التواصل مع القنصل الإيطالي بالغردقة ألبرتو براتيني للوقوف على آخر المستجدات في الحادث.

كما توجه إلى الفندق للاطمئنان على الطفلتين، و تم تعيين جليسة أطفال خاصة من الفندق لمرافقتهما، و أضاف المستشار السياحي إنه جاري التنسيق مع السفارة الإيطالية بالقاهرة والقنصلية الإيطالية بالغردقة، وإنه سيظل متواجدًا بمرسى علم لحين الإنتهاء من إجراءات سفر الطفلتين إلى إيطاليا في أقرب فرصة، و ذلك حرصا من الدولة على الحفاظ على السائحين الأجانب.