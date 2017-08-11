وزير التربية والتعليم ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري اﻹسكندرية

كتبت- ياسمين محمد:

نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضحايا الحادث اﻷليم الذي وقع اليوم إثر تصادم القطارين على خط الإسكندرية وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وأعرب الوزير ـ في بيان مساء اليوم ـ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

و أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم عن ارتفاع الحالات إلى 42 وفاة وإصابة 179 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.