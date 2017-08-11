حول العالم في 24 ساعة

جندي أفغاني في مدينة هراة في 2 أغسطس 2017 (أ ف ب)

إعداد - علاء المطيري:

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها تعتزم تعزيز مستوى تأهبها في ظل تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية، وذكر مسئول فلبيني أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بمرض انفلونزا الطيور، وأعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين في إطلاق نار على أحد المساجد، بينما لقى 36 صيني حتفهم في تحطم حافلة.

1- مقتل 36 شخصًا في حادث سير بالصين

حافلة محطمة في منطقة ماكاو جنوبي الصين في 8 أغسطس 2016 (أ ف ب)

قتل 36 شخصا على الأقل، وأصيب 13 آخرون بجروح في حادث تحطم حافلة في إقليم شنشي الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الجمعة، نقلا عن السلطات المحلية.

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2- الفلبين تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور

التخلص من طيور مصابة - أرشيفية

ذكر مسئول فلبيني أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بمرض انفلونزا الطيور، وستقوم بإعدام ما يقرب من نصف مليون طائر لاحتواء المرض.

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3-اليابان تعزز استطلاعاتها تحسبًا لصواريخ كورية شمالية محتملة

تحريك أنظمة دفاع صاروخي في مدينة ساجاميهارا اليابانية في 11 أغسطس 2017 (أ ف ب)

ذكرت تقارير اخبارية يابانية، أن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم تعزيز مستوى تأهبها واستطلاعاتها تحسبا لطوارئ محتملة قد تطرأ جراء ما تهدد به كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ بالستية.

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4- الجيش النيجيري يفتش مقرًا للأمم المتحدة شمال شرقي البلاد

الجيش النيجيري في شمال البلاد في 26 أبريل 2017 (أ ف ب)

فتشت قوة من الجيش النيجيري عنوة المقر الرئيسي للامم المتحدة في مدينة مايدوجوري في شمال شرق البلاد في الساعات الأولى صباح الجمعة، حسبما أفادت الأمم المتحدة وكالة فرانس برس، ما يزيد التوتر بين الحكومة والمنظمة الدولية.

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5- مقتل وإصابة 44 شخصًا في إطلاق نار بأفغانستان

جندي أفغاني في مدينة هراة في 2 أغسطس 2017 (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء فتح شخص النيران على المصلين داخل أحد مساجد ولاية تخار بشمال شرق البلاد.

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