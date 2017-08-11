أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

10:36 م الجمعة 11 أغسطس 2017

حول العالم في 24 ساعة

جندي أفغاني في مدينة هراة في 2 أغسطس 2017 (أ ف ب)

إعداد - علاء المطيري:
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها تعتزم تعزيز مستوى تأهبها في ظل تهديدات الصاروخية، وذكر مسئول فلبيني أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بمرض انفلونزا الطيور، وأعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين في إطلاق نار على أحد المساجد، بينما لقى 36 صيني حتفهم في تحطم حافلة.

1- مقتل 36 شخصًا في حادث سير بالصين

1

 حافلة محطمة في منطقة ماكاو جنوبي الصين في 8 أغسطس 2016 (أ ف ب)
قتل 36 شخصا على الأقل، وأصيب 13 آخرون بجروح في حادث تحطم حافلة في إقليم شنشي الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الجمعة، نقلا عن السلطات المحلية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- الفلبين تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور

2

التخلص من طيور مصابة - أرشيفية
ذكر مسئول فلبيني أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بمرض انفلونزا الطيور، وستقوم بإعدام ما يقرب من نصف مليون طائر لاحتواء المرض.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3-اليابان تعزز استطلاعاتها تحسبًا لصواريخ كورية شمالية محتملة

3

تحريك أنظمة دفاع صاروخي في مدينة ساجاميهارا اليابانية في 11 أغسطس 2017 (أ ف ب)
ذكرت تقارير اخبارية يابانية، أن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم تعزيز مستوى تأهبها واستطلاعاتها تحسبا لطوارئ محتملة قد تطرأ جراء ما تهدد به كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ بالستية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- الجيش النيجيري يفتش مقرًا للأمم المتحدة شمال شرقي البلاد

4

الجيش النيجيري في شمال البلاد في 26 أبريل 2017 (أ ف ب)
فتشت قوة من الجيش النيجيري عنوة المقر الرئيسي للامم المتحدة في مدينة مايدوجوري في شمال شرق البلاد في الساعات الأولى صباح الجمعة، حسبما أفادت الأمم المتحدة وكالة فرانس برس، ما يزيد التوتر بين والمنظمة الدولية.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- مقتل وإصابة 44 شخصًا في إطلاق نار بأفغانستان

جندي أفغاني في مدينة هراة في 2 أغسطس 2017 (أ ف ب)

 جندي أفغاني في مدينة هراة في 2 أغسطس 2017 (أ ف ب)
أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء فتح شخص النيران على المصلين داخل أحد مساجد ولاية تخار بشمال شرق البلاد.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحرب الكلامية بين وزعيم كوريا الشمالية ترفع الذهب

    أخبار

  • دبلوماسي أمريكي سابق: التصريحات النارية لترامب وكيم تزيد مخاطر اندلاع

    أخبار

  • ماتيس: الحرب ستكون كارثية والجهود الدبلوماسية بشأن كوريا الشمالية

    أخبار

  • الجيش النيجيري يفتش مقرًا للأمم المتحدة شمال شرقي البلاد

    أخبار

إعلان

54242d7c23.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة