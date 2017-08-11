شوط أول مثير بين أرسنال وليستر سيتي و«النني» يصنع أول أهداف «البريمرليج» (فيديو)

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انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وليستر سيتي، بهدفين لكلًا منهما، على ملعب الإمارات، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر الأرسنال بالتسجيل عن طريق الوافد الجديد لاكازيت في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، بعدما أرسل النني كرة عرضية للفرنسي ليسجل أولى أهدافه الرسمية مع «الجانرز».

لم يمر الكثير ليتعادل أوكازاكي لصالح ليستر سيتي من رأسية في الدقيقة 5 بعد عرضية استقبلها هاري ماجوير برأسية هيئها أمام اللاعب الياباني الذي لم يتوانى في تسجيلها.

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وفي الدقيقة 29، استغل ألبيرتون لاعب ليستر سيتي خطأ هولدنج مدافع الأرسنال ليرسل كرة عرضية لزميله فاردي ليسجل الهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن ويلباك من إحراز هدف التعادل، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع لينتهي الشوط 2/2.