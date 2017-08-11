​غدًا.. بدء المرحلة الثالثة للتنسيق الإلكتروني للجامعات بحد أدنى 50%

القاهرة- (مصراوي):

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا السبت، أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق الإلكتروني أمام باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية العامة هذا العام، وكذا المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم عن طريق الإنترنت، وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري.

وأكدت الوزارة، أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية 205 درجة بنسبة 50% ، ومن المقرر أن يتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الدور الثاني في الثانوية العامة لهذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.

وكانت الوزارة قد أكدت أن خدمة التنسيق الإلكتروني تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، وتمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت أو برسائل علي المحمول أو البريد الإلكتروني.

وقالت الوزارة إن هذه الخدمة تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت يشاء حتى موعد إغلاق الموقع ليمكن إتمام التنسيق والفرز وإعلان نتيجة التعديل ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به الطالب، وسيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته، كذلك يعرض الموقع أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبنائها الطلاب بضرورة مناقشة ترتيب الاختيارات مع الأسرة بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها، وأوضحت أنه إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (60 رغبة) وبدون وجود أي أخطاء، وفي حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.

ونوهت الوزارة إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية، وهى أن يقوم الطالب بالدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد، ثم يقوم بإدخال الرقم السري الخاص بالطالب وفقا للمرحلة واليوم المحدد لمجموع درجاته إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات.