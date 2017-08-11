وزير قطاع الأعمال: الدفع بـ12 أتوبيسًا لنقل المواطنين العالقين إلى الإسكندرية

كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة بتشغيل أتوبيسات لنقل ركاب السكة الحديد القادمين من القاهرة إلى الإسكندرية، وذلك من محطة كفر الدوار وتوصيلهم إلى الاسكندرية وبنفس تذكرة القطار لحين عودة خطوط السكك الحديدية.

وأعلن الوزير، في بيان له الجمعة، الدفع بـ 12 أتوبيسًا بصورة مبدئية للقيام بتلك المهمة، وذلك من منطلق الدور الوطني الذي تقوم به شركات نقل الركاب الوطنيه التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار "٥٧١ بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

و أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم عن ارتفاع الحالات إلى 42 وفاة وإصابة 179 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

​ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.