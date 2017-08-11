أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مفاجأة.. رئيس السكة الحديد طلب إعفائه من منصبه قبل أيام من حادث الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مفاجأة.. رئيس السكة الحديد طلب إعفائه من منصبه قبل أيام من حادث الإسكندرية

10:32 م الجمعة 11 أغسطس 2017

مفاجأة.. رئيس السكة الحديد طلب إعفائه من منصبه قبل أيام من حادث الإسكندرية

كتب- عبد الله قدري:

فجر مصدر مسؤول بوزارة النقل، مفاجآة بشأن اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، تفيد بأن شوشة كان قد طلب إعفائه من منصبه قبل أيام من كارثة قطاري الإسكندرية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن وزير النقل هشام عرفات رفض وقتها الاستجابة لطلب شوشة، إلا أن المصدر عاد وأكد أن هناك اتجاهًا لإقالة شوشة بعد تصادم قطاري الإسكندرية.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار "٥٧١ بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

و أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم عن ارتفاع الحالات إلى 42 وفاة وإصابة 179 آخرين في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - أمام المعهد الأزهرى - منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه وزير البترول والمقاولون العرب لتوفير أوناش لرفع آثار حادث تصادم قطاري رقمى 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة / الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبرز القطارات في 5 سنوات (فيديوجرافيك)

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 42 قتيلًا و179 مصابًا

    أخبار

  • النائب فرج عامر يطالب بإحالة المسؤولين عن حادث الإسكندرية إلى محاكمات

    أخبار

  • عضو لجنة النقل بـ"النواب" عن حادث الإسكندرية: "اللي غلط لازم يتحاسب"

    أخبار

إعلان

3293bf42b0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟