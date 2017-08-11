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حفتر والسراج يصلان موسكو غدًا

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مصراوي Masrawy

حفتر والسراج يصلان موسكو غدًا

10:15 م الجمعة 11 أغسطس 2017

حفتر والسراج يصلان موسكو غدًا

موسكو - (أ ف ب):
يصل الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى موسكو، السبت، وفق ما أعلن، مساء الجمعة، ليف دينجوف الذي يتراس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا.

وصرح دينجوف لوكالة انترفاكس الروسية للانباء "غدا يصل المشير خليفة حفتر الى موسكو آتيا من طبرق ورئيس المعترف بها (من المجتمع الدولي) فايز السراج".

واضاف "سيتم خلال هذا الاجتماع التطرق الى القضايا المتصلة بمصالحة اطراف النزاع" الليبي من دون ان يحدد موعد الاجتماع وهل سيشتمل على محادثات مباشرة بين الجانبين.

واوضح ان جدول اعمال اللقاء يتضمن ايضا "القضايا المتصلة بالامن الوطني ومكافحة المجموعات الارهابية التي تحاول دخول ليبيا اضافة الى قضية المهاجرين الذين يصلون من اسيا الى اوروبا عبر ليبيا".

وتابع ان روسيا تأمل بان "تجري مباحثات مع كل اطراف النزاع في محاولة لمصالحتهم، واللقاء سيكون مخصصا لهذا الموضوع".

ويتراس دينغوف مجموعة اتصال شكلها البرلمان الروسي ووزارة الخارجية.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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