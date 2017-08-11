رئيس «نقل النواب»: قولت للوزير إن السكة الحديد قدامها شهرين وهتقف

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قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إنه حذّر الحكومة، يوم 27 يوليو الماضي، من وضع السكك الحديدية في مصر، لافتًا إلى أنه كمواطن يخاف حتى على نفسه منها، مشدّدًا على أن مصر في خطر من السكة الحديد.

أضاف طعيمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن السكة الحديد لا تستنزف مصر فقط ماديًا، بل مليئة بالأخطاء، موضحًا أنه في لقاء مع المهندس شريف عرفات، وزير النقل، أخبره بذلك، وطلب منه أن يترك مكتبه، ويجلس في هيئة السكة الحديد ليباشر عملها، قائلًا له: «السكة الحديد قدامها شهرين وهتقف».

أردف أن «تحذيرات اللجنة من السكة الحديد، قيلت في العديد من وسائل الإعلام وفي البرلمان، نظرًا إلى عدم تواجد الحكم والإشراف فيها، بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة في وادي، والعامل والسائق والإداري في وادٍ آخر».

أوضح أنه تواجد منذ عدة أيام في إحدى محطات القطار، فاكتشف أن الزجاج الأمامي لأحد القطارات «أسود تمامًا»، فذهب للسائق ليسأله كمواطن عادي «البرابيز ده مفيد ليك؟ ولا أنت شغال بالآلي وخلاص؟»، ليجيبه بأنه مفيد له بالطبع، وأنه يخرج رأسه من النافذة ليشاهد الطريق أمامه.

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استطرد «طعيمة»: «الحادث ليس تقصيرًا من الدولة، فهيئة السكة الحديد مليئة بالأموال، لكن اللي يجري ويتنطط ويشتغل، الدولة تعطي، لكن لا أحد يبحث عن مصلحة الهيئة، ما دفعها لتخفيض الميزانية، مفيش واحد قلبه على المصلحة، فهناك انفصال بين الإدارة والموظفين».