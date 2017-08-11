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بكري لوزير النقل: أين ذهبت أموال تطوير هيئة السكة الحديد؟

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بكري لوزير النقل: أين ذهبت أموال تطوير هيئة السكة الحديد؟ بكري لوزير النقل: أين ذهبت أموال تطوير هيئة السكة الحديد؟

التحرير

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عقب الإعلامي مصطفى بكري، على حادث تصادم قطارين في منطقة خورشد بالإسكندرية قائلًا: "كارثة جديدة حلت بمصر، المتهمون الحقيقيون عن هذاالحادث لا بد أن يحاكموا، وليس العزل من المناصب فقط وهم ليسوا الموظفون الصغار وإنما المسئولين الكبار الذين يجلسون في مكاتب مكيفة ويتقاضون مبالغ ضخمة"، مشددًا على ضرورة محاسبة المسئولين عن الحادث.

ودعا "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إلى بحث أسباب الإهمال الجسيم الموجود في وزارة النقل، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في البرلمان حول هذا الأمر .

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وأشار إلى أنه تم تخصيص 5 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية، و270 مليون دولار منحة من صندوق التنمية السعودي- الكويتي، و50 مليون يورو من النمسا في 2009، و150 مليون دينار كويني فى نفس العام، و330 مليون دولار في 2011، 44 مليون دولار من الصندوق العربي الاقتصادي عام 2013، و3 مليارات جنيه فى موازنة السكك الحديدة عام2017، من أجل تنفيذ خطة التطوير ولكن النتيجة كوارث وإزهاق أرواح، متابعا: "ماذا حدث وكيف حدث التصادم؟ وأين صرفت الأموال التي تم تخصيصها لتطوير هيئة السكة الحديد؟".

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