ائتلاف دعم مصر ينعى ضحايا حادث الإسكندرية

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أعرب المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن بالغ أسفه للحادث المؤلم لتصادم قطاري الإسكندرية.

وقدم السويدي خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدا ضرورة تقديم تعويضات عاجلة لأسر الضحايا، وتوفير سبل الرعاية الصحية للمصابين.

وطالب بسرعة الوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين، كما طالب الحكومة بتقديم حلول عاجلة لحل المشكلات المزمنة التي تعاني منها السكة الحديد، وضرورة النهوض بقطاع النقل وتطوير منظومة السكة الحديد لتلافي مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأعرب السويدي عن تقديره للدور الذي تقوم به القوات المسلحة في إغاثة المنكوبين وإزالة آثار الحادث المفجع.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن أن القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" اصطدم في الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه نتيجة الاصطدام سقط جرار القطار الأول، وعربتان من مؤخرة قطار 571.

بينما أعلنت وزارة الصحة عن أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 143 مصابا و44 حالة وفاة.