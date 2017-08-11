الدسوقي رشدي عن تصادم قطاري الإسكندرية: جريمة قتل متعمد (فيديو)

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قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن حادث تصادم قطاري خط الإسكندرية، الذي وقع اليوم الجمعة، «ليس مجرد حادث قضاء وقدر، هذه جريمة قتل متعمد»، لافتًا إلى أن «ما يزيد على 35 مواطنا لقوا حتفهم ضحية الإهمال البشري، وإهمال منظومة السكة الحديد».

أضاف رشدي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»: «قطر عطلان وماحدش بلغ، اللي بننقذه من الإرهاب بيقتله الإهمال، دائرة ومحبوسين فيها ومش هيخرجنا منها غير المخلصين، وللأسف الإخلاص حاليا بقى عملة نادرة، مع إن الشعب بيقول على نفسه (متدين بطبعه)».

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تابع: «حينما يكون هناك إخلاص تكون هناك نتائج، وحينما يغيب يكون هناك كوارث، ما حدث كارثة حقيقية، الارتباك والفوضى وعدم محاسبة المخطئين سبب ما حدث».